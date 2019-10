Paolo Bonolis, si sposa il figlio Stefano

Nella famiglia di Paolo Bonolis ieri è stato un giorno importante. Il primogenito del popolare conduttore, Stefano, si è sposato con Candice Hounsen a New York e per l’occasione tutta la famiglia è partita per gli Stati Uniti. Il matrimonio inoltre è stato reso noto dall’attuale moglie di Bonolis, Sonia Bruganelli, che su Instagram ha pubblicato foto e stories.

La prima foto pubblicata dalla Bruganelli ritraeva il padre dello sposo Paolo e la figlia Adele con la didascalia “Waiting for… wedding” per indicare appunto l’attesa del matrimonio, mentre in un’altra apparivano i tre maschi di casa Bonolis, padre e figli con il commento “Un giorno speciale per tutti” a simboleggiare come tutti quanti siano una famiglia allargata molto unita.

In poco tempo tempo i post della Bruganelli si sono riempiti di like e di commenti di auguri e congratulazioni per i novelli sposi, ed inoltre in molti utenti hanno notato la straordinaria somiglianza tra Paolo e i suoi figli Stefano e Davide. Ovviamente non sono mancati anche i commenti degli haters, ma sono stati per la maggior parte ignorati.

Stefano, nello specifico, è il figlio che Paolo ha avuto dalla sua prima moglie Diane Zoeller, con la quale ha avuto anche Martina. Bonolis si è separato dalla Zoeller quando i bambini erano piccoli e successivamente si è risposato con Sonia Bruganelli e con la nuova moglie ha avuto altri tre figli Silvia, Davide ed Adele. Si tratta di una famiglia allargata molto unita, a giudicare dalla varie foto pubblicate sui social che li ritraggono insieme.

Stefano si è sposato con Candice Hounsen, una bellissima ragazza molto attiva sui social, dove pubblica vari selfie e foto in pose provacanti. I post della Hounsen in poco tempo fanno il pieno di like e la ragazza può vantare numerosi followers.