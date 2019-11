Paolo Bonolis sbotta contro un ex tronista di Uomini e Donne: "Un cog***ne!"

Qualche giorno fa, precisamente il 13 novembre, è stato disputato l’incontro di calcio a scopo benefico tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale Tv. Frosinone ha fatto da sfondo alla partita e il comune del luogo ha messo a disposizione alcune strutture nelle quali i giocatori potevano soggiornare. Tra i calciatori in campo era presente anche l’ex tronista Marco Cartasegna che, dopo aver postato una Instagram Story, si è ritrovato nel bel mezzo di un turbinio di critiche

Nella IS si vede Cartasegna entrare nella camera della struttura messa a disposizione, commentando che Frosinone sarà presto tolta da tutte le cartine geografiche per quanto è brutta e non contento, continua: “Questo albergo che è perfettamente in linea con la città, mi ha fatto venire una tristezza nel cuore incredibile, adesso piango un attimo e poi vado avanti“.

Marco Cartasegna al centro delle polemiche per le dichiarazioni su Frosinone

Consapevole, poi, che certa ironia non potesse essere apprezzata dai diretti interessati, ha tolto la storia dal suo profilo, ma non da internet. Infatti, è magicamente ricomparsa nella pagina Instagram “frosinonecity” che ha pensato bene di scrivere due paroline all’ex tronista: “Lei è alto, bello, famoso, ricco, pieno di donne e io tutto il contrario. E allora perché a me hanno dato l’intelligenza e a lei no?“, si legge nel lungo post. L’ex tronista si è scusato con la città e i suoi abitanti, ma ormai il danno era fatto.

Un suo collega di squadra, con un nome altisonante nel mondo dello spettacolo, non ha apprezzato l’uscita – dobbiamo ammettere poco felice – di Cartasegna, parliamo di Paolo Bonolis. Con la sua solita verve comica, ha voluto prendere le distanze dalle affermazioni dell’ex tronista, definendolo “un cog****ne”.

Bonolis e il Dott. Renato Bernardelli, organizzatore di questo evento benefico, hanno voluto ringraziare tutti i partecipanti: “Hanno organizzato questa superba manifestazione di Frosinone, che ha contato 11.000 spettatori, uno splendido incasso, siamo stati tutti contenti“, ha gongolato Bonolis felicissimo anche di poter dichiarare che la sua squadra ha vinto l’incontro. Inevitabile il commento sulle controverse dichiarazioni di Cartasegna: “Il Cers Onlus è contento e ringrazia la città di Frosinone. Poi, se qualche – come dire – cogl***e dice delle cose di Frosinone che sono sgradevoli, perché ascoltare un cogl***e se c’é tutto il resto del corpo? Siamo tutti contenti, siamo felici!“.