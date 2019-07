Paolo Bonolis racconta di Martina e Stefano, i suoi figli più grandi

Uno dei volti famosi più amati della tv italiana, forse tra i conduttori più in voga ed in gamba del momento, Paolo Bonolis con la sua verve è riuscito ad entrare nelle case degli italiani e a conquistare la loro simpatia ed approvazione. In coppia oramai da anni con Luca Laurenti, i due hanno costruito un vero duo comico che a distanza di anni funziona ancora bene.

Tra i suoi programmi più celebri ricordiamo “Chi ha incastrato Peter pan” e “Ciao Darwin“, ma anche il programma del preserale “Avanti un’altro“, quest’ultimo tutt’ora in palinsesto Mediaset. Insomma un vero conduttore, che con estrema professionalità, qualsiasi programma conduca, riesce sempre ad ottenere un grande indice di audience.

Dal punto di vista professionale quindi si può dire che Bonolis abbia una carriera costellata di ottime soddisfazioni; per quanto riguarda il versante amoroso, invece, pare che il noto conduttore abbia già alle spalle un matrimonio, per poi riconvolare a nozze con l’attuale moglie Sonia Bruganelli.

Di fatto Bonolis prima del matrimonio con Sonia, sposò Diane Zoeller, convolando a nozze nel lontano 1983; fu un matrimonio alquanto breve, durò infatti appena 5 anni, ma da questo amore lampo nacquero i primi suoi due figli, Martina e Stefano. La ragazza è nata nel 1981, ad oggi quindi ha 38 anni e non si conosce molto sul suo conto al di fuori dell’età. Pare che Martina ad oggi viva in America, più precisamente nel Queens, a New York.

Anche Stefano, il secondogenito di Bonolis, pare viva in America, ma ad Huttington, nel 2015 venne anche paparazzato insieme a Paola Caruso, che ha lavorato per “Avanti un altro“. Dei due ragazzi si conosce molto poco, principalmente perché il padre Paolo è un uomo molto riservato sulla sua vita personale, ed anche perché sono stati proprio i figli ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo volutamente, così da condurre una vita con maggiore privacy.

Paolo Bonolis, infatti, durante un intervista rilasciata da Maurizio Costanzo, racconta di Martina e Stefano: “I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita“.