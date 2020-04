Paolo Bonolis presto nonno, la figlia Martina è in dolce attesa

Martina Bonolis, figlia dell’amato conduttore televisivo Paolo Bonolis, è in dolce attesa. Sposata da pochi mesi con il comico statunitense Tito Garza, Martina è figlia di Paolo Bonolis e della sua prima moglie, la psicologa americana Diane Zoeller. La giovane però non è l’unica figlia che Bonolis ha con la Zoeller, infatti i due hanno anche un maschio, Stefano, anch’esso sposatosi pochi mesi fa con Candice Hansen.

Sia Stefano che Martina vivono in America con la mamma, ma hanno comunque un ottimo rapporto con il loro papà. Paolo ha ormai la sua vita e la sua famiglia in Italia, infatti dal 2002 è sposato con Sonia Bruganelli, dalla quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ma nonostante tutto mantiene un ottimo rapporto con i suoi figli più grandi, i quali apprezzano la moglie del loro papà e vogliono bene ai fratellini più piccoli.

Soia ha sempre ammesso che la vecchia vita di Paolo non era un problema, che i figli avevano bisogno del loro papà e che a lei non avrebbero sottratto nulla e per tale ragione sono ormai una bellissima famiglia allargata. Bonolis invece non ha mai nascosto il desiderio di diventare nonno e adesso che i suoi figli più grandi si sono sposati ha sempre creduto che questo sogno potesse diventare realtà.

Ed è proprio ciò che è accaduto, difatti Martina, la più riservata della famiglia Bonolis che come la sua mamma è una psicologa e una regista teatrale è in attesa del suo primo figlio, dal marito Tito Garza. A dare la lieta notizia è stata la stessa Martina, la quale attraverso il proprio profilo Instagram ha pubblicato uno scatto che la ritrae allo specchio, mentre scatta un selfie e mette in risalto il suo dolce pancino.

La foto è stata accompagnata dalla seguente didascalia: “Il piccolo Garza arriverà a settembre e io sono una contadina incinta“. Insomma Paolo Bonolis il prossimo settembre diventerà finalmente nonno è chissà se a causa dell’impossibilità negli spostamenti dovuti al Coronavirus, avrà la possibilità di volare in America da sua figlia, ciò che è certo è che Bonolis sicuramente sarà al settimo cielo.