Paolo Bonolis prende le difese di Flavio Briatore: "Torniamo a interessarci di cose più serie"

Flavio Briatore, dopo una breve sosta all’Ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid, attualmente sta trascorrendo il periodo di isolamento a casa di Daniela Santanché. Al momento sta mantenendo un forte silenzio sulla vicenza, e anche sui social network è meno attivo del solito.

In questi giorni sta girando una fotografia di Flavio Briatore nella foto di una partita di calcetto in Sardegna, ove si trova la discoteca “Billionaire”. Durante il ferragosto l’imprenditore, come possiamo vedere dallo scatto, è in compagnia di Paolo Bonolis, Andrea Della Valle, Dario Marcolin, Gabriele Parpiglia, Siniša Mihajlović e altri ospiti sul campo di calcetto dell’Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo.

Paolo Bonolis prende le difese di Flavio Briatore

Poiché Flavio Briatore è stato trovato positivo al Coronavirus, tutti gli ospiti di quella serata compreso Paolo Bonolis e il figlio Davide, hanno fatto il tampone e fortunatamente era tutto negativo. Intervistato dal sito “Huffington Post” il conduttore di “Avanti un altro!” spezza una lancia a favore del suo amico, invitando i cittadini italiani a concentrarsi alle problematiche più serie che incombono sul nostro paese.

In maniera seria, anche se prova in tutti i modi a sdrammatizzare, Paolo Bonolis rivela: “Ma che ve siete impazziti? Trovo grottesca e insensata questa caccia a chi sta bene e a chi sta male, ma comunque… noi stiamo tutti bene, nun ve preoccupate”.

Dopo aver smentito di aver incontrato Silvio Berlusconi, il conduttore fa un invito agli italiani: “Torniamo a interessarci di cose più serie, pensiamo al rispetto dell’altro e alla situazione che stiamo vivendo, una di quelle in cui c’è chi paga dazio e chi ne approfitta, chi la paga in prima persona e chi è ricava solo vantaggi. Tra l’altro trovo ridicolo questo j’accuse nei confronti di Briatore che oramai sembra essere diventato il grande untore, il presidente dell’AGUI, l’Associazione dei Grandi Untori Italiani”.