Paolo Bonolis, nuove toccanti dichiarazioni sulla figlia malata

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - É del tutto evidente che Paolo Bonolis non si aspettava una tale ondata di affetto, con la quale il pubblico napoletano lo ha accolto presso il Teatro Diana di Napoli. Ritengo che il celebre conduttore Mediaset non appartenga a quella categoria di genitori che, per discrezione e cautela, preferisce non parlare apertamente del proprio dramma familiare. Tuttavia, in concomitanza della presentazione della sua ultima fatica letteraria, sembra che il conduttore televisivo si sia ricreduto, riuscendo ad esorcizzare le proprie emozioni, attraverso piccoli e timidi aneddoti familiari.