Paolo Bonolis, lutto per il conduttore: la dedica di sostegno della moglie Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis, il popolare conduttore di “Ciao Darwin” e “Avanti un altro“, è stato colpito da un lutto familiare che, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, ha costretto il presentatore ad annullare i suoi prossimi appuntamenti. Anche la moglie, Sonia Bruganelli, ha parlato nei suoi profili social del lutto che ha colpito il marito.

Nella nota diramata dall’Ansa si legge infatti che Bonolis ha dovuto annullare la sua partecipazione al Festival della Tv e dei nuovi media di Dogliani, un incontro che doveva avvenire sabato 4 maggio, durante il quale Paolo avrebbe dovuto raccontare la sua incredibile carriera nel mondo dello spettacolo e della televisione.

Lutto per Paolo Bonolis: il sostegno di Sonia Bruganelli

Poco si sa ancora del lutto che ha colpito il popolare conduttore televisivo, che ha ricevuto messaggi di cordoglio anche dagli stessi organizzatori dell’evento di Dogliani, che hanno scritto: “Il Festival è vicino a Paolo Bonolis e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore“. Mentre si diffondeva la notizia della grave perdita che ha colpito la famiglia Bonolis, Sonia Bruganelli ha pubblicato una dedica per il marito.

La moglie del presentatore, spesso contestata dal popolo dei social per l’ostentazione della sua ricchiezza e del lusso in cui vive, ha voluto esprimere attraverso dei post pubblicati sui social la vicinanza al marito in questo momento così doloroso con le seguenti parole: “Ogni storia d’amore dovrebbe essere un abbraccio caldo che significa “ci sono per te” a prescindere dal punto in cui si trova il rapporto stesso“.

L’imprenditrice prosegue poi la sua dedica, scrivendo: “Sono qui per te, la frase d’amore più bella“. Parole poste a corredo di una bellissima quanto dolce immagine, che ritrae la Bruganelli mentre abbraccia il marito. Sono tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati a Bonolis da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi Elisabetta Gregoraci, Flora Canto, Niccolò Presta e l’ex moglie di Raoul Bova, Chiara Giordano.