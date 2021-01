Paolo Bonolis in lutto per la morte della collaboratrice Eliana

Come Paolo Bonolis, anche la sua storica trasmissione “Avanti un Altro” è in lutto per la morte della signora Eliana. Il suo volto, per lo più sconosciuto al grande pubblico, era molto amato dietro le quinte del programma di Canale 5, dove lavorava ormai da anni. Una presenza elegante e discreta, quella di Eliana, che non amava le luci dei riflettori ma si prendeva cura di chi, come Bonolis, sotto i riflettori c’è sempre, anche quando non vorrebbe.

A dare la notizia della morte della donna, che è stata anche una delle sue più care e strette collaboratrici, è stato lo stesso Paolo Bonolis. Sul suo seguitissimo profilo Instagram, il celebre conduttore ha pubblicato una foto della donna – una signora molto elegante, sulla settantina, con un sorriso dolce sulle labbra – accompagnandola con una dedica bellissima ma altrettanto triste.

Il dolore di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli nei post su Instagram

“Non so dove sei adesso, di sicuro sempre nel mio cuore. Grazie Eliana” ha scritto il conduttore di “Avanti un Altro”. Sotto il suo post sono immediatamente comparsi i messaggi di condoglianze di alcuni dei personaggi storici della trasmissione. Per esempio Francesco Cozzolino, che ha ricordato come Eliana fosse “sempre sorridente, tanto gentile e disponibile“.

Da lei, ha rivelato il ragazzo, si ricevevano sempre incoraggiamenti e belle parole. Non meno affranta di Bonolis, anche sua moglie Sonia Bruganelli ha ricordato la signora Eliana, che quando era arrivata nella vita di Paolo (e nel lavoro, visto che marito e moglie collaborano ormai da anni), l’aveva accolta proprio come una figlia, vedendola crescere e aiutandola ad adattarsi al mondo difficile della televisione.

“E adesso?” ha scritto su Instagram la Bruganelli, chiedendosi come farà ora senza l’appoggio della “sua” Eliana. “Ti sei sempre presa cura dei nostri sentimenti e dei miei sbalzi di umore” ha proseguito, ricordando quando ai Telegatti le era scivolata letteralmente addosso, mentre la donna stava portando al conduttore l’immancabile bottiglietta di acqua e Coca Cola che chiedeva sempre. “Mi mancherai Eliana” ha concluso la donna.