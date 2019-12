Paolo Bonolis fotografato con l’ex moglie Diane Zoeller, la reazione di Sonia Bruganelli

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati e apprezzati della televisione italiana. Vanta una carriera di tutto rispetto, coltivata sia in Rai che a Mediaset, che lo ha portato alla conduzione di programmi che hanno poi riscosso ottimi risultati in termini di consensi da parte del pubblico. Ha condotto persino il “Festival di Sanremo” e anche lì il risultato è stato assicurato.

Sposato dal 2002 con l’imprenditrice Sonia Bruganelli, Bonolis ha cinque figli, tre con l’attuale moglie e due con Diane Zoeller, con la quale è stato sposato dal 1983 al 1988. Silvia, Davide e Adele sono i figli che Paolo ha avuto da Sonia, mentre Stefano e Martina sono i figli che ha avuto da Diane. E proprio Stefano e Martina nel giro di un mese si sono sposati.

Stefano lo scorso ottobre ha detto si, a New York, a Candice Hansen, mentre Martina circa un mese dopo ha sposato, sempre nella grande mela, il comico Tito Garza. Gli eventi sono stati di grande festa per tutta la famiglia allargata, difatti Paolo è volato a New York, con Sonia e i figli, dapprima per festeggiare il matrimonio di Stefano e poi quello di Martina.

Le occasioni sono state propizie per stare insieme e festeggiare e proprio al matrimonio di Martina, Bonolis ha posato accanto agli sposi e all’ex moglie Diane, per una foto ricordo. La foto degli ex coniugi è stata postata su Instagram dalla sposa, la quale ha visto i suoi genitori riuniti il giorno del suo matrimonio.

Fra i primi like è arrivato quello di Sonia Bruganelli, gesto questo che denota quanto i rapporti siano distesi e sereni. Difatti Sonia ha un ottimo rapporto con i primi due figli di Paolo Bonolis e a quanto pare anche con la sua ex moglie. Stefano e Martina vivono a New York paese nel quale vive la madre, ma appena possono raggiungono il papà in Italia. E’ un ottimo segnale questo, di una felice famiglia allargata.