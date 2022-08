Paolo Bonolis felice come una Pasqua, il lieto annuncio poco fa: "È in dolce attesa"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il noto conduttore televisivo Paolo Bonolis. Da sempre Bonolis è molto apprezzato dagli italiani in quanto, oltre ad essere un bravo professionista, è anche una persona molto sensibile, sempre attento ai problemi delle altre persone. Attualmente la sua carriera professionale prosegue nel migliore dei modi, come non si potrebbe. Il conduttore vive ormai da tempo il suo secondo matrimonio con Sonia Bruganelli.

Anche lei è una donna di spettacolo e quest’anno è stata ospite come opinionista al Grande Fratello Vip 6. Con lei Bonolis ha avuto tre figli, a cui il conduttore è davvero molto legato. In precedenza era stato sposato con un’altra donna. Il conduttore è anche famoso tra i bambini, in quanto in passato ha condotto Bim Bum Bam. Adesso sul suo conto si sono diffuse notizie che hanno fatto davvero felici i fan, vediamo di cosa si tratta.

Paolo Bonolis, la bella notizia

Chi conosce bene Paolo Bonolis, saprà sicuramente che il professionista non ama molto mettere nero su bianco la propria vita privata sui social, ad esempio su Instagram, social molto usato dalle personalità vip. Da sempre Bonolis è una persona discreta, così come la moglie, Sonia Bruganelli, spesso al centro della critica nazionale.

Bonolis ha cinque figli, Stefano e Martina nati dal suo precedente matrimonio con Diane Zoeller e altri tre Silvia, Davide e Adele avuti dall’amore con Sonia Bruganelli. E visto che lui è diventato padre diverse volte nel corso della sua vita, si è detto molto felice in quanto la fortissima emozione di diventare genitore la proverà a breve una sua collaboratrice.

Margherita Molinari, nota come la “bomber” di Avanti un altro, uno dei programmi condotti appunto da Paolo Bonolis, è incinta. “In tutti questi mesi ho osservato il mio corpo cambiare ed ho capito che le curve più belle sono quelle che sto scoprendo ora” – così ha annunciato sui social la Molinari.