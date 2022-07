Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, le voci giravano da mesi ormai e ora è arriva la conferma

Ascolta questo articolo

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono una delle coppie più note del panorama televisivo italiano. I due sono convolati a nozze nel lontano 2002 e hanno messo al mondo 3 figli. Da qualche tempo si rincorrevano voci di una loro presunta crisi, anche alla luce di tweet piuttosto equivoci della produttrice televisiva, la quale aveva scatenato i giornali di gossip con questa affermazione: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”.

Sono stai in molti a trarre spunto da queste parole molto generiche per malignare e presumere che l’ex gieffina facesse riferimento al rapporto con il marito. Di recente la coppia ha pubblicato degli scatti con i quali molto probabilmente hanno spento qualsiasi altra voce: ecco come si sono fatti ritrarre.

La conferma è arrivata

La coppia è partita alla volta di Formentera, tappa fissa delle loro vacanze, dove si stanno godendo alcune settimane di meritato relax prima dell’inizio della prossima stagione televisiva. Sonia Bruganelli ha condiviso sui propri account social delle foto in cui sono ritratti insieme ed in compagnia dei propri amici, smentendo ancora una volta le voci di una presunta crisi.

D’altronde in tempi non sospetti la coppia aveva proprio deciso di girare un video in cui mettevano espressamente a tacere le voci di questa fantomatica crisi. Anche il settimanale Nuovo ha pubblicato degli scatti che li ritraggono insieme in vacanza. Insomma, si può mettere finalmente la parola fine a questa presunta querelle amorosa, in realtà totalmente smentita dai diretti interessati.

A settembre riprenderanno entrambi la loro attività lavorativa e, se Bonolis siamo abituati a vederlo in tv ormai da decenni, negli ultimi tempi anche la Bruganelli, che solitamente ha sempre lavorato dietro le quinte, si è ritagliata un ruolo di protagonista nel piccolo schermo, ed è stata infatti riconfermata nelle vesti di opinionista al Grande Fratello Vip.