Paolo Bonolis e Luca Laurenti sembrano essere ai ferri corti

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno sempre costituito una coppia lavorativa molto affiatata e sempre al top. Insieme hanno sempre fatto faville, riuscendo a portare ogni programma da loro condotto al record di ascolti. Quella di Bonolis e Laurenti è una collaborazione lavorativa ed un’amicizia che ha ben superato la prova del tempo, infatti i due lavorano insieme nella presentazione dei programmi televisivi da ben 20 anni.

Tuttavia, nonostante la coppia possa apparire indissolubile, sembra invece che i due siano ai ferri corti e stiano vivendo momenti di tensione, caratterizzati da litigi continui in quest’ultimo periodo. Da qualche tempo il rapporto tra i due sembra in crisi e tutto pare essere nato da quando Bonolis è stato ospite di Maurizio Costanzo nel suo noto talk show “L’intervista“, durante il quale, nel parlare di tutto l’excursus della sua carriera passata, presente e futura, e raccontando anche aneddoti e storie di vita privata, Bonolis non ha in alcun modo citato o fatto riferimento al collega Laurenti, nè in veste di amico nè di collega.

La storia diventa ancora più interessante, portando a confermare i rumors che circolano sul web, se si aggiunge che in un’ulteriore intervista rilasciata da Bonolis a “La Gazzetta Dello Sport“, il presentatore ha dichiarato che il programma di prima serata del venerdì, “Ciao Darwin 8“, troverà il suo capolinea con l’ottava edizione appena conclusasi.

Ciò ha messo in allarme i tanti fan della coppia, che hanno ipotizzato che tra i due corra qualche dissapore. Anche nell’ambito lavorativo, in realtà, i due hanno saputo costruire i loro personaggi proprio giocando sull’elemento “lite“, con Laurenti che ha sempre interpretato la parte del tontolone mentre Bonolis, invece, quella del ligio, dell’imperturbabile, che si trova spesso costretto a riprendere il collega, uno sketch che funziona e sa ben intrattenere il pubblico in studio e da casa.

Ma questa volta qualcosa sembra non andare per il verso giusto e molti fan si chiedono se non sia veramente finita questa storica amicizia che lega i due colleghi. In passato si era già vociferato di un presunto litigio tra i due conduttori, ma venne poi smentito dalla moglie di Bonolis.