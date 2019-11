Paolo Bonolis e le nozze della figlia Martina: il gesto di Sonia Bruganelli

Martina Bonolis, figlia del conduttore Paolo Bonolis, si è sposata. Ad annunciare le nozze ci ha pensato Sonia Bruganelli, seconda moglie di Paolo, che attraverso uno scatto postato su Instagram ha informato i followers del lieto evento. Martina è la figlia che Bonolis ha avuto dalle sue prime nozze con l’americana Diane Zoeller.

Martina non è l’unica figlia che Bonolis ha con la Zoeller, infatti i due hanno anche un maschio, Stefano, anch’esso sposatosi di recente con Candice Hansen. Sia Stefano che Martina vivono in America con la mamma, ma hanno comunque un ottimo rapporto con il loro papà, come testimoniano gli scatti postati sia durante il matrimonio di Martina, che quelli durante il matrimonio di Stefano avvenuto lo scorso mese.

Paolo ha ormai la sua vita e la sua famiglia qui, infatti dal 2002 è sposato con Sonia Bruganelli, dalla quale ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Ma nonostante tutto mantiene un ottimo rapporto con i suoi figli più grandi, i quali apprezzano la moglie del loro papà e vogliono bene ai fratellini più piccoli.

Martina è la più riservata della famiglia Bonolis, come la sua mamma è una psicologa e fa anche teatro, ma a differenza di suo fratello che spesso appare nelle Instagram stories di Sonia Bruganelli, testimoniando come il ragazzo venga spesso in Italia a far visita al suo papà, Martina compare di rado. E l’occasione del suo matrimonio è stata quella giusta per ovviare alla cosa.

Lo scatto postato da Sonia è stato seguito dalla didascalia: “The father of the bride“, ossia “Il papà della sposa“. La foto ritrae Paolo e sua figlia Martina, in abito bianco, mentre si scambiano un tenero bacio. La cerimonia è avvenuta in America, dove Martina e suo marito sono stati circondati dai loro affetti più cari. Non resta che fare tanti auguri alla famiglia Bonolis.