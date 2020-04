Paolo Bonolis e la conduzione di Sanremo: rivelazione in diretta Instagram a Diletta Leotta

Una lunga intervista tramite una diretta Instagram hanno visto come protagonisti la bellissima giornalista sportiva catanese Diletta Leotta e il conduttore Mediaset Paolo Bonolis. In diretta dalle loro rispettive abitazioni, tramite sdl.tv, il canale Instagram società di casting e produzioni televisive dello moglie di Paolo, Sonia Bruganelli.

L’intervista è stata lunga e divertente, non priva di importanti rivelazioni riguardanti proprio il conduttore Mediaset. Dalla diretta è possibile intravedere anche il fratello della Leotta, che trascorre la sua quarantena insieme a lei e al fidanzato della giornalista; dopo alcune frasi di circostanza, i due sono si sono focalizzati molto sul festival nazionalpopolare di Sanremo.

A seguito della domanda della Leotta se Bonolis abbia o meno intenzione di ritornare a condurre, per la terza volta, il festival di Sanremo, il conduttore confessa che in passato ha già avuto modo di presentare il Festival, nel 2005 e nel 2009 e che in effetti condurlo è un po’ faticoso; a questo punto la Leotta incalza: “Però ne hai fatti due. Ti manca il terzo…” e Bonolis risponde: “Il terzo? Dovrebbe cambiare sede. Credo che l’Ariston abbia esaurito le sue possibilità di racconto. Per poterlo raccontare anche scenograficamente in una maniera più contemporanea, credo che potrebbe e dovrebbe cambiare sede“.

I due affrontano ancora il discorso, aggiungendo quanto sia in effetti piccolo il teatro, anche se magari visto dall’esterno può sembrare molto più grande di quello che è in realtà, e Bonolis aggiunge: “È un tassello importante della storia della musica italiana. In quel teatro hanno raccontato decenni e decenni di musica. Bisognerebbe potervi rinunciare per qualcosa di nuovo, di più importante, senza dimenticare quanto il teatro Ariston ha dato al Festival di Sanremo“.

Il discorso poi vira su Luca Laurenti, amico e collega di Bonolis; Diletta afferma di averlo visto una volta sulla spiaggia a Formentera, una mattina molto presto, intento a macinare chilometri di spiaggia, con indosso solo un slip nero dallo stile rivedibile; il conduttore romano infatti afferma che Laurenti ama camminare, tanto da definirlo “nomade“.