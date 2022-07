Paolo Bonolis, è finita con Sonia Bruganelli: il post al veleno sancisce la crisi di coppia

Ascolta questo articolo

La coppia è convolata a nozze 20 anni fa, da allora Palo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno avuto 3 figli e si sono mostrati sempre piuttosto affiatati. Ad unirli anche la carriera professionale, visto che entrambi lavorano per la SDL, la casa di produzione che si occupa degli show del conduttore più amato della tv italiana.

Nelle ultime ore sta girando con una certa insistenza una indiscrezione che vedrebbe la coppia per la prima volta in crisi. Una notizia che, se confermata, avrebbe certamente del clamoroso, visto che Paolo Bonolis ha sempre espresso parole al miele nei confronti della moglie: ecco chi ha diffuso questa voce.

Il tweet dell’opinionista

A far nascere più di qualche sospetto, aveva contribuito la stessa Bruganelli durante una sua recente uscita: “Ognuno fa la propria vita. Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento, nemmeno il caffè prendiamo insieme“. D’altronde non capita di rado che una coppia entri in crisi o si allontani proprio a causa degli impegni lavorativi eccessivi. Dopo tanti anni nell’ombra, infatti, di recente la moglie di Bonolis ha deciso di ‘metterci la faccia’, iniziando ad apparire sempre di più nel mondo del piccolos schermo.

Ma come se non bastasse, a rincarare la dose ci ha pensato nuovamente la stessa opinionista del GF Vip con un tweet sibillino: “Gli amori finiscono. Le persone che si sono amate non finiscono mai”. Si tratta di parole decisamente equivocabili, che non hanno fatto altro che alimentare ulteriori rumors in merito a queste voci.

Ad una prima interpretazione viene subito da pensare che la Bruganelli possa aver subito una delusione amorosa. Questo ,almeno, è quello che sostengono i più maliziosi, ma è probabile che si tratti semplicemente di frasi profonde espresse in modo spassionato. Non resta che attendere ulteriori conferme o smentite della stessa autrice del tweet, ciò che è certo è che, al di là delle illazioni, la coppia vive felicemente il loro matrimonio da ben due decenni.