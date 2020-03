Paolo Bonolis contro Mediaset: "Tornare in Rai? Potrebbe accadere"

L‘emergenza sanitaria che sta drammaticamente coinvolgendo il nostro Paese ha portato delle inevitabili conseguenze nella programmazione televisiva di Rai e Mediaset e ha determinato la cancellazione ed il rinvio di alcuni programmi televisivi a causa del divieto ministeriale di assembramenti. Tra i programmi televisivi del palinsesto Mediaset sospesi e rinviati a data da destinarsi vi sono: il talk show “Mattino 5”, il programma giuridico “Forum”, il dating show “Uomini e Donne” ed il game show “Avanti un altro”.

Il programma televisivo condotto dal presentatore televisivo Paolo Bonolis e dal comico Luca Laurenti “Avanti un altro!” è stato sospeso nonostante le puntate fossero già state registrate in precedenza e potessero essere dunque mandate in onda senza conseguenze per la salute dei concorrenti e presentatori. Al posto del game show dal 16 marzo scorso vengono trasmesse alcune repliche di puntate di passate edizioni, scatenando l’inevitabile reazione del presentatore Paolo Bonolis.

Attraverso una diretta sul suo profilo Instagram personale, il presentatore televisivo, rispondendo ad alcune domande dei fan, ha infatti espresso nuovamente la sua opinione riguardo la sospensione del programma, evidenziando come debba ancora comprendere il motivo che ha portato alla decisione della sospensione, dal momento che le puntate erano già state registrate.

Il conduttore non ha, infatti, ancora ricevuto risposta da parte dei vertici Mediaset. Bonolis ci tiene ad evidenziare come il game show potesse portare un po’ di allegria e sollievo alle famiglie italiane in questi giorni particolarmente difficili e complessi.

Al termine della diretta il presentatore non ha escluso un suo possibile ritorno in Rai (rete nazionale a cui è stato legato professionalmente per molti anni), queste le sue parole in merito: “Il Senso della Vita? No, non torna. A meno che non mi muovo da Mediaset e vado in Rai. E questo potrebbe accadere… Non siamo proprietari delle televisioni ed ognuno ha preso la propria strada”.