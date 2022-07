Paolo Belli, la tragica notizia è arrivata in diretta Tv

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono il cantautore e presentatore italiano Paolo Belli. Si tratta di una delle personalità più amate della televisione italiana, che ha cominciato la sua carriera nel lontano 1984 quando fondò il gruppo musicale denominato “Ladri di Biciclette”. Dal 1991 poi scelse la carriera da solista, che ha continuato fino a tutt’oggi. Celebre la sua conduzione del programma televisivo “Torno Sabato” andato in onda sulle reti Rai negli anni 2000.

Una personalità poliedrica che nel corso di tutto questo tempo è entrata nel cuore degli italiani. Purtroppo come si sa, anche i vip a volte non trascorrono dei bellissimi momenti personali, così come le persone comuni. E in queste ore ci sono bruttissime notizie per Paolo Belli, che è stato travolto da una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato. Vediamo che cosa è successo.

Paolo Belli, morta la madre

Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale è morta a 81 anni la signora Pierina Rivi, madre appunto di Paolo Belli. L’artista era molto legato alla madre, per questo la notizia della sua scomparsa lo ha devastato. La donna non stava bene da diverso tempo e si trovava ricoverata presso l’ospedale Magati di Scandiano.

La donna risiedeva a Salvaterra, una frazione del comune di Casalgrande in provincia di Reggio Emilia. La notizia della sua morte si è sparsa in pochissimo tempo in tutta Italia, tutti i colleghi di Belli hanno inviato le condoglianze per la perdita improvvisa della madre. Vicinanza anche da parte della gente che conosceva la signora Rivi, che in passato aveva gestito un bar, un forno e una rosticceria.

“Ciao mamma” – così Paolo Belli ha ricordato la mamma scomparsa. “C’è una cosa che ti può confortare in questo immenso dolore: che la tua Mamma è stata orgogliosa di te! Prova a immaginare la forza del mio abbraccio” – così ha scritto sui social Marino Bartoletti mostrando cordoglio a Paolo Belli. I funerali si terranno il 7 luglio alle ore 11:30 presso il cimitero di San Cataldo a Modena, dove avverrà la cremazione.