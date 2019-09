Paola Turci spiega l’equivoco sullo stato di salute di Emma Marrone

Una fuga di notizie non verificate ha consentito a numerosi siti di gossip di amplificare una news da ‘commedia degli equivoci’, gettando sulla persona di Paola Turci l’ombra di errate dichiarazioni inerenti l’attuale stato di salute della cantante Emma Marrone. Paola Turci, stimata artista del panorama musicale italiano degli anni ’90, ha pertanto deciso di far valere le proprie ragioni attraverso il suo profilo social.

La brillante 55enne romana ha sentito il dovere di offrire un chiarimento ai preoccupatissimi fan di Emma Marrone e a tutti coloro che, a vario titolo, hanno mal interpretato alcune delle sue recenti Instagram stories. Sul web, infatti, molti internauti hanno creduto che la cantante salentina avesse già subìto un intervento chirurgico.

Martedì 24 settembre, Paola Turci ha pubblicato alcune Instagram stories che hanno insospettito i fan di Emma Marrone. In una prima storia di Instagram la cantante 55enne avrebbe scritto: “Andrà tutto bene”. Dopo alcune ore Paola Turci avrebbe postato un’altra storia che annunciava: “È andata tutto bene”.

Sebbene la cantante non abbia fatto alcun nome, molti internauti hanno erroneamente ipotizzato che si trattasse di un riferimento ad un possibile intervento chirurgico di Emma Marrone. Le due brillanti artiste italiane sono, in effetti, legate da molti anni da un profondo rapporto damicizia.

Ma adesso, a seguito del chiarimento fornito da Paola Turci, numerosi siti di gossip stanno rettificando questo grande misunderstanding, offrendo gli screenshot delle relative storie di Instagram e rendendo possibile a tutti l’opportunità di leggere le vere ed iniziali dichiarazioni della cantante, al fine di poter constatare con i propri occhi.

“Ragazzi, non mi riferivo ad Emma ma a una cosa che è successa a me!! Perdonatemi per l’equivoco!!!” spiega Paola Turci a margine di un suo recente tweet. È del tutto superfluo sottolineare che, se la cantante fosse stata realmente in possesso di informazioni top secret sulle terapie mediche di Emma Marrone, non le avrebbe certamente divulgate con leggerezza sul social network Instagram. Non essendo stata considerata tale circostanza, si è erroneamente proceduto a mal interpretare le parole di Paola Turci, facendo leva su un presupposto vago e su ipotesi campate per aria.