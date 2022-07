Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate

Ascolta questo articolo

È arrivato finalmente il fatidico si, Francesca Pascale e Paola Turci si sono sposate con rito civile, in Toscana, con le persone più care, raggianti, eleganti, innamorate, contro tutto e tutti perchè l’amore trionfa alla fine, Paola in perfetta sobrietà in bianco come Francesca in tailleur bianco.

La stylist Paola de Cegni ha curato il look, Francesca emozionatissima ha dichiarato: “il giorno più bello della mia vita”; per il trucco leggero l’opera è di Manola Spaziani, si sono presentate a bordo di una jaguar, gli auguri sono provenuti da vip e non solo, la famosa azienda Taffo ha voluto scherzare con la gag “finchè Taffo non vi separi”.

Anche Maria Vittoria Brambilla si è complimentata, La cerimonia, durata poco più di 40 minuti e la coppia si è poi diretta al Castello di Velona per brindare, maniero trecentesco che domina i vigneti di Brunello della Val d’Orcia, i fiori a decorare il tutto erano degli splendidi tulipani bianchi, un elegante quartetto al femminile suonava in sottofondo, la serata è stata poi animata dalla selezione musicale della dj Sasha.

Paola si è poi esibita ed ha dedicato la canzone “Tu si ‘na cosa cosa grande” alla Pascale, provocandole grande emozione e un abbraccio finale, tutto corollato dall’atmosfera fiabesca delle colline toscane, nel resort di lusso. niente bouquet per le due, solo un fiore sull’abito bianco e menu sobrio. A presiedere la cerimonia, a Palazzo dei Priori, il riconfermato sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli.

La Val d’Orcia location ideale scelta dalle due, la Turci ha ribadito che non ha intenzione di far scegliere agli altri chi amare, e rinunciare alle relazioni che vuole, lo ha sempre detto a gran voce fin quando la frequentava nel 2020, hanno sempre combattuto per i loro diritti e nessuno può ostacolare la loro strada, lo hanno dimostrato finora.