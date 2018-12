Paola Turci: "A 13 anni ho subito molestie sessuali"

Paola Turci, popolare cantante romana, di recente ha rilasciato delle delicate rivelazioni sul suo passato, ammettendo di aver subito molestie quando era soltanto una bambina. All’interno di una puntata del programma “Belve“, trasmessa lo scorso 28 dicembre sul canale 9, Paola Turci ha rivelato di essere stata vittima di molestie in passato.

L’argomento è uscito fuori mentre si discuteva di una canzone della Turci, “Fiori di giardino“. Il brano, che fa parte dell’album “Tra i fuochi in mezzo al cielo“, uscito nel 2005, ha dei chiari riferimenti alle molestie subite dalla Turci quando era una ragazzina. La canzone racconta infatti di un “fiore“ che è stato raccolto in modo “incauto“, proprio come “un assassino“.

“Ti guardavo e non capivo quel che stava succedendo, urla nel silenzio la tua voce ruvida”, recita ancora il brano che, chiaramente, si riferisce a ciò che è successo alla cantante romana, che ha poi ammesso di essersi sottoposta ad analisi proprio durante il periodo di pubblicazione della canzone. La Turci ha dichiarato infatti di aver tirato fuori una storia che per anni aveva sepolto e aveva cercato di rimuovere.

La Fagnani, conduttrice del programma “Belve”, ha poi chiesto alla cantante se le fosse mai capitato di rivedere la persona che la molestava da piccola. “Certo, l’ho incontrata nel tempo”, ha risposto Paola Turci, che ha poi aggiunto: “è morta perché era già grande. Non mi ha mai detto niente… anche da parte di chi commette la molestia, c’è la rimozione”.

La cantante, che vedremo in gara durante la prossima edizione del Festival di Sanremo, ha poi rilasciato dichiarazioni sul suo orientamento sessuale dichiarando: “Dicono di me che sono lesbica e non è vero, ma non mi dispiace”, ammettendo che non le dispiace il fatto che in molti la riconoscono come un’icona lesbo.