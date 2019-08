Paola Perego vittima di un incidente domestico

La popolare conduttrice Rai Paola Perego reduce dal successo del suo programma “Non disturbare” è rimasta vittima di un incidente domestico per il quale è finita in ospedale, a dare la notizia della brutta disavventura è stata la stessa conduttrice con delle stories sui social.

Paola Perego infatti su Instagram ha postato una stories in cui mostrava la sua mano completamente fasciata con un tutore rigido al polso la foto è stata accompagnata anche da questo commento: “Ho sempre sostenuto che per me la cucina è una stanza pericolosa. Mi basta entrarci ed ecco l’incidente” accompagnato con delle emoticon sorridenti.

L’incidente tuttavia non sembra essere grave dalla foto sembra si tratti di una contusione guaribile in qualche settimana. Paola Perego, inoltre, non ha chiarito la dinamica dell’incidente specificando solo che è avvenuto all’interno della cucina della sua casa vacanza. Vacanze che la bella conduttrice e imprenditrice stà trascorrendo insieme al marito Lucio Presta ed a tutta la sua famiglia compreso l’ultimo arrivato: il nipotino Pietro.

La figlia Giulia Carnevale infatti lo scorso anno l’ha resa nonna per la prima volta, e Paola sui social condivide molti momenti della sua vita privata e del piccolo nipotino di 8 mesi, sui social nonna Paola ha deciso di condividere anche il suo infortunio alla mano anche se le emoticon sorridenti che hanno accompagnato il post non fanno sospettare di un infortunio serio.

Nel frattempo inoltre il suo programma sulla Rai Non Disturbare che è già giunto alla seconda edizione continua a ottenere ottimi ascolti, secondo la stessa Perego il segreto del programma è l’atmosfera intima che si viene a creare con gli intervistati che arrivano a raccontare anche gli aspetti più nascosti della loro vita privata.

Il programma ha ottenuto un successo tale da far presumere una nuova edizione in inverno. Invece è ancora incerto il ritorno de La Talpa per la stagione 2019/2020.