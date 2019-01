Paola Perego ricorda Fabrizio Frizzi e rivela: "Se lo avessero celebrato in vita gli avrebbe fatto piacere"

Paola Perego, tornata alla conduzione con il programma Superbrain, in onda su Rai1 in prima serata, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha voluto ricordare anche Fabrizio Frizzi, il conduttore molto amato dagli italiani e prematuramente scomparso il 26 marzo 2018. Paola ha ammesso senza giri di parole che forse Fabrizio avrebbe dovuto essere celebrato e apprezzato quando era in vita e non ora che purtroppo non c’è più.

“Fabrizio era una persona molto educata e l’educazione in questo ambiente non paga, perché rischi di essere dato per scontato. Certo che Fabrizio avrebbe potuto presentare un Sanremo, soprattutto dopo tanti anni in Rai e dopo aver condotto un sacco di programmi di successo” ha dichiarato Paola rivelando altresì che Frizzi le era stato di grande supporto durante il suo ritorno in Rai.

Secondo la conduttrice il collega avrebbe dovuto avere un po’ più di spazio ma è contenta che finalmente ai vertici Rai si siano accorti del valore professionale e umano di Fabrizio “Gli avrebbe fatto piacere..”. Proprio per quanto riguarda Sanremo e la polemica nata nei confronti del direttore artistico Claudio Baglioni in merito alle dichiarazioni del cantante sui migranti, Paola ha deciso di schierarsi dalla parte del cantante. “È giusto avere delle opinioni e poterle esprimere, altrimenti sarebbe una dittatura. Baglioni ha espresso la sua posizione su una cosa, non ha fatto una campagna elettorale. Mi è sembrato un po’ eccessivo, io sono per la libertà di espressione” ha infatti ammesso la conduttrice di Superbrain.

Paola Perego vorrebbe invece riportare sul piccolo schermo La Talpa e, dal momento che ora alla guida di Rai 2 c’è Carlo Freccero, il programma potrebbe ritornare in televisione. “L’altro giorno sono andata nel suo ufficio per chiedergli quando avremmo iniziato a lavorarci, ma non c’era e l’ho lasciato detto ai suoi. Appena rientra, conto di incontrarlo” ha raccontato la conduttrice emozionatissima.

Sembra infatti che tantissimi fan e follower della conduttrice ma anche del programma, soprattutto sui social, stiano chiedendo a gran voce che La Talpa torni presto in onda e pare che Freccero, da uomo intelligente qual è, lo abbia capito. Paola svela però che soffrirebbe moltissimo se venisse scelta un’altra conduttrice perché lo show è una sua creatura e sarebbe molto faticoso vedere un collega o una collega al suo posto.