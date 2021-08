Paola Perego e la frecciatina a Barbara D’Urso e Mara Venier: "Preferisco Simona Ventura"

Sicuramente tra le novità più interessanti dei palinsesti autunnali della Rai troviamo il programma “Citofonare Rai 2“, condotto da Paola Perego insieme a Simona Ventura. Il nuovo format di Viale Mazzini, in onda da settembre dalle ore 11:10 fino alle 13:10, dovrebbe regalare ai telespettatori due ore tra leggerezza, tradizione, informazione e divertimento.

In una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini e pubblicata sul sito di Davide Maggio, Paola Perego ha voluto parlare della sua amicizia con Simona Ventura sbocciata forse un po’ troppo tardi. Si parla anche de “La talpa“, il reality show che la Perego ha condotto per anni, rivelando che accetterebbe volentieri di prendersi nuovamente il timone del programma.

L’intervista di Paola Perego

Come rivelato in una recente intervista al sito de “Il Fatto Quotidiano“, Simona Ventura aveva ammesso senza peli sulla lingua che tra guardare una trasmissione di Mara Venier oppure una di Barbara D’Urso preferisce mangiarsi la pizza. Invece Paola Perego risponde con chi preferirebbe mangiare una pizza: “Scelgo Simona perché la fa benissimo (…) Se c’è una cosa che non ci manca è la schiettezza. Che è un’arma a doppio taglio”.

Parlando invece della sua nuova trasmissione ammette di aver voluto realizzare un nuovo programma per la domenica leggermente diverso, tornando dopo tanti anni in quella fascia, senza tradire quella fascia di pubblico. Sulla scelta ricaduta su Simona Ventura ammette di essere stata colpita da lei per la schiettezza, che è una “dote” condivisa da entrambi.

Su “La talpa”, il reality show in onda dal 2022 sulle reti Mediaset, la Perego rivela che ci ritornerebbe nel caso di una chiamata: “La rifarei di corsa, assolutamente. Anzi, se la facesse un altro, sarebbe come se mi strappassero un figlio. Poi non dipende da me, liberi di scegliere. Anche L’isola per me è Simona”.