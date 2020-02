Paola Marella e il tumore al seno: il dramma della conduttrice di Real Time

Una notizia agghiacciante, che scuote con veemenza i telespettatori di Real Time. Sembra che l’affermato architetto e stimata conduttrice di “Cerco casa disperatamente”, Paola Marella, abbia dovuto incassare un colpo durissimo. Al destino della 56enne milanese, infatti, si è presentata alla porta una notizia straziante: la diagnosi di tumore al seno.

In un’intervista fiume per il magazine OK Salute e Benessere, Paola Marella ha rivelato di essersi ammalata di cancro. La brillante arredatrice di interni, nota al pubblico per trasmissioni di successo quali “Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”, ha parlato del suo personale calvario, vissuto a causa di un devastante tumore al seno.

Ecco alcuni estratti significativi della sua intervista fiume per il mensile Ok Salute e Benessere: “A 35 anni ho incontrato il dottor Enrico Cassano che mi disse che avevo un seno fibrocistico che andava tenuto sotto controllo. (…) Ero così sicura che l’esito sarebbe stato negativo. E invece…” – ha confessato Paola Marella, tra l’amarezza e la rassegnazione – “Ricordo bene che la comunicazione fu traumatica”.

“Mi ritrovai di fronte a due strade: fare un’operazione di quadrantectomia, conservativa, oppure di mastectomia, drastica. (…) Decisi per la strada più netta: togliere tutto“, ha spiegato lo stimato architetto televisivo. Paola Marella ha lasciato intendere che, nonostante la comprensibile preoccupazione, è stata in grado di far fronte a questa nuova e infausta sfida che la vita le ha presentato.

Nell’arco di un anno la coraggiosa 56enne milanese si è sottoposta a 6 interventi chirurgici, superando la paura e debellando il tumore. Paola Marella, nonostante la delicatissima situazione di salute, non ha mai abbandonato i suoi impegni televisivi. La sua lotta contro il cancro si è conclusa anni fa, quando ha deciso di asportare le ovaie in seguito alla diagnosi di una cisti ovarica.