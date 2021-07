Paola Di Benedetto spiega la rottura con Fede: "Ci vogliamo ancora bene"

Con un post pubblicato nelle scorse settimane Paola Di Benedetto ha annunciato la sua rottura definitiva con Federico “Fede” Rossi, conosciuto per aver fatto parte del gruppo “Benji & Fede”. I dettagli dietro alla loro separazione non viene spiegata, ma i due rivelano che nonostante tutto sono rimasti ottimi amici e si stanno tenendo ancora in contatto.

Secondo i rumor la separazione sarebbe avvenuta per via dell’avvicinamento di Paola Di Benedetto con il conduttore Stefano De Martino, ove in molti sono convinti che i due possano annunciare di stare insieme nelle prossime settimane. Infatti per il sito “Leggo” sarebbe stata proprio Adelaide, la sorella di Stefano, a far scattare la scintilla amorosa tra i due.

L’intervista di Paola Di Benedetto

L’ex madre natura di “Ciao Darwin” nella giornata del 2 luglio ha rilasciato una intervista al sito “Whoopsee” in cui parla della sua rottura con Federico Rossi. Durante la chiacchierata con il giornalista Santo Pirrotta rivela che sui social network spesso hanno fatto vedere solamente la parte buona del loro rapporto, rivelando però di aver nascosto molti retroscena che resteranno per sempre privati.

Il loro allontanamento proviene da un bel po’ di tempo: “Era da qualche mesetto che le cose non andavano come dovevano andare, fino a quando appunto abbiamo deciso di dividere le nostre strade e basta“. Il loro rapporto però a oggi resta ancora saldo: “Ci vogliamo ancora bene. E mai avrei pensato di poter dire una cosa del genere riferito a un mio ex compagno. Perché sono una di quelle che pensa “come si fa a stare in buoni rapporti con un ex?”. E invece se uno vuole, resta dell’affetto sincero, puoi restare in buonissimi rapporti con una persona”.

Nonostante queste belle parole esclude categoricamente che possa ritornare nuovamente insieme a Fede per intraprendere una storia d’amore, ma spera vivamente di poter rimanere sua amica per molto tempo.