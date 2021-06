Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

Le voci su una possibile rottura tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi circolano già da alcuni mesi. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip”, intervistata al settimanale “Oggi” ove ha presentato la sua autobiografia, ammette di aver vissuto una grossa crisi con il cantante dopo che lui ha iniziato a bere per via di alcuni problemi personali.

I due sono comunque riusciti a superare queste problematiche insieme, mostrandosi ai tempi molto felici per come stanno andando le cose. Difatti nella stessa intervista l’ex madre natura ammette di voler avere almeno tre figli con Fede compiendo il grande passo di lasciare il proprio appartamento ubicato a Milano trasferendosi insieme al giovane in un’altra casa.

Paola Di Benedetto ufficializza la rottura

In seguito alle ultime indiscrezioni degli ultimi mesi, la Di Benedetto su Instagram conferma di essersi lasciata con Federico Rossi. I motivi dietro a questa decisione non vengono svelati, ma Paola dichiara che non è accaduto nulla di eclatante, ma insieme semplicemente hanno deciso di prendere strade diverse.

“In questi tre anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino” rivela Paola Di Benedetto che poi aggiunge: “Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene, continueremo a sostenerci e rispettarci”.

Federico Rossi invece ha pubblicato nelle sue storie su Instagram una fotografia di Paola Di Benedetto con il suo gatto, promettendo di essere pronto a esserci anche in futuro nonostante la rottura facendo così intendere che nonostante tutto sono rimasti buoni amici.