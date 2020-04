Paola Di Benedetto e Federico Rossi, matrimonio in vista? Lei frena subito

La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto, si gode la sua vittoria ma purtroppo restando chiusa in casa come fanno tutti, a causa delle restrizioni vigenti per contrastare il Coronavirus. A seguito della sua vittoria infatti, la bella Paola non ha avuto modo nemmeno di poter riabbracciare il suo fidanzato Federico Rossi.

I due infatti stanno trascorrendo le giornate ognuno nelle proprie abitazioni, Paola a Vicenza e Federico a Modena. Nonostante tutto però, la ragazza ha subito concesso una diretta Instagram per poter commentare insieme la sua vittoria, facendo partecipare anche il suo ragazzo. La ragazza infatti ha esordito: “È stato uno shock rientrare nel mondo vero, prima di arrivare in studio ho visto tutte queste persone con le mascherine e mi è sembrato di entrare in un film. Spero di non aver detto nulla fuori luogo nella casa… mi scuso in anticipo“.

Dopo una serie di accorati complimenti e tante chiacchiere, in tanti hanno chiesto se i due avessero intenzione di convolare a nozze, ma qui Paola frena gli animi dei suoi fans, affermando che non è ancora il momento. Infatti Paola risponde alle tante domande circa il matrimonio: “Con calma ragazzi!” facendo ampiamente capire che, almeno per ora, non c’è nulla di concreto o almeno non nell’immediato.

I due ragazzi durante la diretta apparivano complici e soprattutto innamoratissimi, segno che il periodo di forte distanza non ha scalfito minimamente il loro amore, tutt’altro, sembrano ritemprati e più innamorati di prima. In ultimo Paola viene poi a sapere della discussione avuta tra Federico e Fernanda Lessa, dove il suo ragazzo la difende dalla accuse di body shaming perpetrate da Fernanda.

Paola risponde in merito alla questione: “Non penso ci sia troppo da commentare. Con loro mi sono divertita..è andata come andata, si vede che non dovevamo diventare migliore amiche. Comunque massimo rispetto…chiacchiere che valgono quel che valgono“.