Paola Caruso volta pagina: love story con Moreno Merlo

Paola Caruso, l’ex Bonas di “Avanti un altro”, è tornata a far parlare di sé per una presunta love story con l’ex tentatore del dating show di Canale 5 “Temptation Island”, Moreno Merlo, che è stato beccato negli ultimi giorni ed in atteggiamenti molti intimi insieme all’opinionista di Barbara D’Urso, che coraggiosamente sta crescendo da sola il figlio avuto da Francesco Caserta.

Paola è una mamma dolcissima, infatti spesso condivide con i suoi follower sui suoi profili social le immagini del piccolo che cresce beato ogni giorno di più; il 28 luglio scorso l’ex naufraga ha condiviso uno scatto che ha destato la curiosità dei fan, quindi delle malelingue del gossip, che hanno attribuito un nuovo flirt alla Caruso.

Paola Caruso innamorata di Moreno Merlo

L’ex concorrente di “Pechino Express” – Paola ha partecipato in coppia a Tommaso Zorzi, ex del prgramma di Mtv “Riccanza” – si è lasciata fotografare al parco insieme al figlio e all’immancabile cagnolino, insieme a loro c’era anche Moreno, dj e protagonista dell’ultima edizione Temptation Island.

La Caruso ha sofferto molto lo scorso anno per essere stata lasciata da Franceso Caserta, che appreso della gravidanza della compagna, ha preferito defilarsi, lasciando Paola completamente sola; ma se la Caruso lo scorso anno ha perso un fidanzato, di contro ha avuto la fortuna, grazie a Lady Cologno, di conoscere la sua mamma naturale.

Il settimanale di gossip “Spy” ha pizzicato la showgirl insieme al suo nuovo compagno in atteggiamenti dolci e romantici che non lasciano spazio più a dubbi circa la natura del loro rapporto, che se a tanti era sembrata una bella amicizia, ora è decisamente amore. strada. COnfermati quindi i rumors che circolavano sempre più insistenti negli ultimi giorni: Paola ha voltato pagina.

“Ecco le prove che testimoniano la love story tra l’ex Bonas Paola Caruso e il single di Temptation Island, Moreno Merlo“, si legge sul profilo ufficiale di Spy sul noto social network Instagram, accompagnata dallo scatto dell’ex Bonas con Moreno, che mentre tiene il passeggino si danno un bacio sotto il chiaro di luna.