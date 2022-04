Paola Caruso sottolinea la necessità di dover guadagnare in TV: "Senza Barbara D’Urso non avrei mantenuto mio figlio"

Il rapporto tra Paola Caruso e il suo ex Francesco Caserta sta facendo ancora discutere. L’imprenditore, come rivelato più volte dall’ex bonas di “Avanti un altro!”, ha abbandonato la ragazza mentre era in dolce attesa, quindi l’ex pupa ha dovuto portare avanti la propria famiglia praticamente da sola.

Secondo le ultime indiscrezioni, attuale compagno di Paola Caruso sarebbe l’onorevole Paride Mazzotta, volto noto tra le fila di Forza Italia in Puglia. In realtà l’opinionista ha più volte fatto conoscere il suo fidanzato ai propri fan su Instagram, mostrando nei mesi scorsi una vacanza fatte alle Maldive proprio con l’uomo.

L’attuale situazione lavorativa di Paola Caruso

Come rivelato in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv“, diretto da Riccardo Signoretti, la ragazza rivela che il suo lavoro è fondamentale per portare avanti la sua famiglia. Difatti sottolinea come il suo ex, Francesco Caserta, l’avrebbe immediatamente abbandonata a pochi mesi dal parto, dimenticandosi sin da subito i suoi doveri di padre.

“Devo guadagnare, altrimenti chi manda avanti la casa, paga la tata, i vestiti, la scuola, il corso di nuoto e il resto?” rivela con una certa delusione Paola Caruso che poi aggiunge: “Il padre non mi ha mai dato un euro. Non ha mai pagato un affitto e non ha mai fatto un regalo al bambino, nemmeno per il suo compleanno”.

Spezza poi una lancia a favore di Barbara D’Urso, con cui ha collaborato sia svariate volte a “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso” per poi entrare a far parte del cast de “La pupa e il secchione”, venendo però squalificata a causa di una lite piuttosto furente con Mila Suarez: “È speciale, mi è stata vicino durante tutta la gravidanza. Se non ci fosse stata lei, non avrei potuto mantenere mio figlio e questo lo sanno tutti”.