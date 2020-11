Paola Caruso si scaglia contro Milly Carlucci: "Non mi vuole nelle sue trasmissioni"

Paola Caruso negli ultimi giorni sta facendo parlare nuovamente di se per aver fatto il maxi Calendario 2021 di For Men Magazine, uno dei mensili più famosi dedicati interamente agli uomini. Le 13 foto, tutte praticamente nude, sono state scattate dal fotografo Emanuele Jeane Appendino.

Per questa iniziativa la Caruso è stata riempita di critiche, ma sia da Pomeriggio Cinque che sui proprio profilo Instagram si è giustificata in questa maniera: “A tutte le persone che mi stanno criticando, perché una mamma non può essere sexy ?? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma? Quindi farsi una foto in cui si piace. Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa avete in testa?”.

L’intervista a Paola Caruso

Per il momento l’ex ‘bonas’ di “Avanti un altro!” occupa solamente il ruolo di opinionista nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, ma il suo desiderio resta quello di sfondare sul piccolo schermo. Nella sua recente intervista al settimanale “Diva e Donna”, diretto da Angelo Ascoli, dichiara di aver provato a far parte di una trasmissione di Milly Carlucci ma è stata immediatamente scartata.

La Caruso non svela il nome della trasmissione in cui è stata rifiutata, ma nella seguente intervista sembra lanciare una frecciatina alla conduttrice di Ballando con le stelle: “Milly (Carlucci n.d.r) non mi vuole. Dice che sono troppo targata Mediaset”.

Negli anni Milly Carlucci ha comunque cercato di stare il più lontano possibile dai personaggi trash che circolano nel mondo Mediaset, cercando invece di convincere dei vip che si trovano ancora sulla cresta dell’onda. E anche la quindicesima edizione di Ballando con le stelle non ha deluso le aspettative, riuscendo a portare sul palco Paolo Conticini, Alessandra Mussolini, Elisa Isoardi e Rosalinda Celentano.

In più la Carlucci ha avuto negli ultimi anni dei rapporti molto complicati con la concorrenza, rilasciando anche delle diffide alla rete diretta da Pier Silvio Berlusconi per aver trasmesso su Canale 5 il programma Baila.