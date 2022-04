Paola Caruso rompe il silenzio dopo la sua squalifica a "La pupa e il secchione"

Nell’ultima diretta de “La pupa e il secchione” Barbara D’Urso ha deciso di squalificare Paola Caruso dal reality show in onda su Italia 1. Il motivo, come preannunciato durante la puntata di alcune ore prima di “Pomeriggio Cinque”, è di una furente lite tra l’ex bonas di “Avanti un altro!” e Mila Suarez.

La conduttrice tra l’altro ha preso le difese dell’influencer marocchino, rivelando che Mila, nonostante abbia accusato Paola di aver strumentalizzato più volte la vita del figlio sul piccolo schermo, sarebbe entrata nel programma proprio con l’obbiettivo di comportarsi in maniera provocatoria e non tirarsi mai indietro con le frecciatine.

Paola Caruso parla della sua squalifica sui social

Intanto l’ex pupa ha deciso di rompere il suo silenzio su Instagram: “L’aggressività nasce da un istinto naturale che tende all’autodifesa. Spesso è una risposta ai sentimenti di ingiustizia e disperazione. La violenza psicologica è un abuso emotivo che ha come componente un aspetto socio culturale. Mentre l’aggressività mira all’auto protezione, la violenza si concentra sul controllo dell’altro”.

Nonostante questi propositi, Paola Caruso non si nasconde dietro a un dito ammettendo di aver commesso un enorme errore a comportarsi così: “L’aggressività cui avete assistito (e di cui comunque, ancora una volta mi scuso) nasce da un istinto di autodifesa che ho maturato in questi tre anni. Chi conosce la mia maternità sa bene di cosa parlo. Quella violenza verbale ingiustificata l’ho vissuta come un abuso nei confronti di mio figlio e della mia storia di madre e questo non lo consento a nessuno. In moltissimi mi avete scritto e compreso e di questo vi ringrazio”.

La squalifica viene commentata pure da Irma, la madre di Paola Caruso, ove lanciando un attacco a Canale 5 e molto probabilmente a Barbara D’Urso, afferma con un pizzico di rammarico che in televisione vanno avanti solamente i lecchini e le poche di buono.