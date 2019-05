Paola Caruso parla di Imma, la madre biologica e rivela: "Ci sentiamo almeno tre volte al giorno"

Paola Caruso dopo aver dato alla luce il piccolo Michelino e aver sofferto per l’ex fidanzato e padre del bambino Francesco Caserta, solamente da pochi giorni ha scoperto l’identità della vera madre biologica e questo grazie a Barbara D’Urso. L’ex Bonas di Avanti un altro ha rilasciato oltretutto una lunga intervista al settimanale Di Più dove ha raccontato apertamente il rapporto instaurato con Imma, la sua vera mamma.

Inutile dire che la situazione però non è molto semplice considerando il fatto che Paola ha anche una madre adottiva che sembra aver sofferto moltissimo per questa situazione. Nonostante tutto però Paola cerca di dividersi con le due donne e, di Imma, svela di sentirla anche più volte durante l’arco della giornata.

“Scoprire all’improvviso di avere due madri, una adottiva e una naturale, non è facile. Io sono felice di sapere che ci sia, ma a livello fisico non è cambiato niente” ha rivelato Paola. L’ex Bonas tiene comunque a precisare che per lei sua madre e suo padre sono la donna e l’uomo che l’hanno cresciuta con tanto amore.

Con Imma però Paola ha instaurato un rapporto tanto da sentirla anche tre volte al giorno ma potrebbero essere anche di più solo che Paola spesse volte è impegnata con il piccolo Michelino e allora non riesce a risponderle. La showgirl, oltre alla madre biologica, ha ritrovato anche dei nuovi fratelli e sorelle che sono, in parte, diventati la sua nuova famiglia.

“Ecco, forse mi fa più effetto avere un fratello e una sorella, mi tocca nel profondo immaginarmi a tavola con loro” ha infatti rivelato l‘ex Bonas. Durante l’intervista a Paola è stato chiesto anche come spiegherà, un domani, al piccolo Michelino di avere due nonne materne e Paola ha asserito che senza dargli nessuna spiegazione, il bimbo sarà doppiamente coccolato “Con due nonne materne diventerà il bimbo più felice del mondo, anzi, già lo è” ha concluso Paola Caruso.