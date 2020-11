Paola Caruso non ne vuole più sapere di Imma, la madre biologica, il suo interesse erano solo i soldi

Paola Caruso, la showgirl diventata famosa per essere stata per alcuni anni la Bonas in Avanti un altro, programma condotto da Paolo Bonolis, aveva ritrovato la sua vera mamma grazie a Barbara D’Urso. La Caruso ha dunque incontrato Imma dopo trentacinque anni e ha provato una gioia immensa nel rivederla dopo tantissimo tempo.

Ad oggi, però, Paola ha cambiato la sua opinione sulla donna, e ha dovuto ammettere che in realtà ad averla avvicinata a lei è stato solo il bisogno di soldi. La showgirl ha infatti detto che la donna che l’ha messa al mondo non aveva alcun interesse per lei, non l’amava veramente, e ha capito che dietro c’era altro.

Quando si sono incontrate per la prima volta negli studi televisivi di Cologno Monzese, a Live – Non è la D’Urso, le due donne hanno fatto commuovere tutti, telespettatori e la stessa conduttrice, Barbara D’Urso. Il loro incontro è stato veramente emozionante, entrambe erano felici di abbracciarsi.

Dop qualche tempo Paola ha scoperto che la donna prima dell’incontro sapeva già di essere sua madre. Lei e la madre vera si sono frequentate in questi ultimi tempi, anche per far conoscere meglio la nonna al piccolo Michelino, ma la Caruso ha capito che quello che provava Imma nei suoi confronti non era amore vero.

Per questo si scaglia contro di lei e afferma che la sua vera madre è Wanda, la donna che l’ha adottata e cresciuta con Michele, il marito scomparso qualche anno fa. La Caruso ha anche detto che di Imma e del padre biologico non gliene frega più nulla, non vuole più sentir parlare di loro. Paola ha scoperto che a cercarla è stata proprio la madre biologica, Imma, per poi incontrarsi con lei nella trasmissione. Per quanto riguarda il padre non può rivelare il nome, ma afferma che è un famoso portiere degli anni Ottanta.