Paola Caruso, importanti risvolti: il suo ex Francesco Caserta e la macchinina giocattolo per Michelino

Paola Caruso e il figlio non riconosciuto. Non è un mistero che Francesco Caserta, ex partner della sfortunata showgirl di Catanzaro, stia temporeggiando per riconoscere come proprio il bambino nato dalla loro unione.

Quando Paola Caruso scoprii di essere incinta, il suo fidanzato Francesco Caserta fu elettrizzato dalla notizia e le promise di restare al suo fianco. Sfortunatamente, dopo poche settimane, alcune diatribe e ostilità familiari gli fecero cambiare atteggiamento e Francesco abbandonò Paola, prendendo le distanze da lei e dal nascituro.

Ad occuparsi del caso è stata Barbara D’Urso nei suoi programmi televisivi quali “Pomeriggio Cinque”, “Domenica Live” e “Live – Non è la D’Urso”. Nel corso di quest’ultima trasmissione, Paola Caruso ha dichiarato pubblicamente di essere propensa a fare il test del Dna al piccolo Michelino, al fine di confermare la paternità del bambino.

Subito dopo la puntata di “Live – Non è la D’Urso”, sembrava che Francesco Caserta fosse rinsavito e avesse teso la mano alla sua ex fidanzata Paola. Adesso ecco che si vocifera di un nuovo possibile risvolto: l’imprenditore 28enne ha postato uno scatto fotografico in cui è ritratto sopra una macchinina elettrica per bambini. Tra i suoi followers è immediatamente scattata la curiosità: “È per Michelino?”.

A pochi giorni dallo struggente appello televisivo di Paola Caruso, trasmesso in diretta a “Live – Non è la D’Urso”, Francesco Caserta non si crea scrupoli a condividere una foto inequivocabile, che confonde i followers e lascia intendere possa trattarsi di un regalo per il loro figlio Michelino.

Che sia effettivamente un cadeau per il loro bambino? Questo non ci è dato sapere. Tuttavia Francesco Caserta ha scritto così nella didascalia che accompagna la foto: “Gli invidiosi sono la categoria che preferisco, mi fanno capire che possiedo qualcosa che loro non avranno mai”. Insomma, non esattamente una frase tenera da dedicare ad un neonato.