Paola Caruso è stata ricoverata in ospedale, si è sentita male a causa della malattia di suo figlio

Paola Caruso è in ospedale perché il figlio Michele si è ammalato. La showgirl ha scritto sulla sua storia Instagram di essere crollata a causa della sfortuna capitata a suo figlio.

A dicembre, Paola aveva postato sui suoi social che suo figlio si era ammalato, ma non ha detto altro. Oggi ha scritto sulla sua storia su Instagram che il suo corpo ha subito troppi traumi ed è crollata. La malattia di Michele è stata dura per Paola. Ha lottato per far fronte allo stress e alla tristezza dopo l’incidente di Michele. Oggi ha condiviso su Instagram di essere stata ricoverata in ospedale.

Dice che è esausta e che il suo corpo ha subito troppi traumi. Paola è grata per l’amore e il sostegno di suo figlio, ma ammette di aver attraversato il periodo più difficile della sua vita. Il 22 dicembre l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha annunciato che al figlio di 3 anni era stata diagnosticata una grave malattia e che sarebbe rientrata in Italia per le cure. In quel momento Paola Caruso e il figlio si trovavano a Sharm in vacanza.

Da allora il piccolo è stato male e la famiglia ha fatto esami e terapie. Paola Caruso ringrazia tutti coloro che gli hanno scritto, essendo molto impegnata in questo momento. Non se la sente di parlare ulteriormente della malattia in questo periodo, poiché ci sono gravi azioni in corso.

Poco dopo Natale, Paola Caruso ha ricevuto messaggi di odio da parte di persone che l’accusavano di aver festeggiato la festività mentre suo figlio, Michele, ha ancora un grosso problema di salute. Paola ha risposto dicendo che cerca di regalare a suo figlio il miglior Natale possibile, indipendentemente da ciò che la gente dice di lei. Si vergogna di queste persone che sono così cattive a Natale.