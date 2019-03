Paola Caruso è diventata mamma. E’ nato Nicola Michele figlio di Francesco Caserta

Paola Caruso finalmente è diventata mamma del piccolo Michele Nicola, il figlio che l’ex Bonas di Avanti un altro ha avuto dall’ex compagno Francesco Caserta. La notizia della nascita del piccolo è avvenuta tramite social, dove solamente ieri 1 marzo 2019 la stessa aveva mandato in visibilio i tantissimi fan, con un ballo ed il pancione in bella mostra al “Baby Mama Dance“.

Finalmente dopo le polemiche insorte durante i nove mesi, Paola ha partorito ed in queste ore sta tenendo tra le sue braccia il piccolo Michelino anche se ancora non è stato reso noto se Francesco Caserta si sia presentato in ospedale o meno. Come ben sappiamo infatti, il ragazzo avrebbe deciso di abbandonare l’ex Bonas subito dopo la notizia della gravidanza interrompendo anche ogni tipo di contatto con lei.

In questi mesi Paola infatti, ospite spesse volte del salotto di Barbara D’Urso, ha raccontato quanto successole ma soprattutto le novità in merito alla gravidanza. Oltretutto non più tardi di qualche settimana fa, l’ex Bonas, ha avuto modo anche di ricevere una lettera scritta dalla sua presunta madre biologica ma, nell’attesa dell’esito del Dna, la Caruso ha partorito.

In questi mesi però la Bonas non è stata sola e, anche oggi, a dare l’annuncio della nascita ci ha pensato Simona Ventura che, con i suoi auguri alla neo mamma, ha affermato “Un’amicizia indissolubile! Congratulazioni @paolacarusoofficial welcome to the club delle mamme sprint!! Benvenuto Michele Nicola, piccolo gioiello con tante zie!”. Le due hanno continuato il bellissimo rapporto dopo il reality L’Isola dei Famosi e la stessa Ventura aveva aiutato Paola dopo essere stata buttata fuori casa proprio dal Caserta.

Domenica 3 marzo 2019 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live e chissà se Barbara D’Urso deciderà di collegarsi proprio con Paola Caruso così da presentare a tutti i telespettatori il piccolo Michele che, in questi mesi, è entrato nel cuore degli italiani.