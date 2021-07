Paola Caruso annuncia la rottura con Dario: "Non c’erano i presupposti per un percorso comune"

Paola Caruso e Dario Socci si sono ufficialmente lasciati. Ad annunciarlo è la conduttrice de “La pupa e il secchione”, rivelando che la rottura sarebbe avvenuta già verso la meta di giugno, precisamente da quando non ha più pubblicato delle fotografie insieme al suo ex fidanzato.

L’opinionista di Barbara D’Urso, con un post su Instagram, ha annunciato in poche parole l’addio da Dario: “Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più Storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune“.

I motivi in realtà non vengono spiegati da Paola Caruso, e sui social resta piuttosto vaga dietro a questa separazione. Si può dedurre però che questa rottura deriva da alcune incompatibilità caratteriali e magari anche le diverse aspirazioni per il loro futuro hanno fatto sì che la relazione giungesse al termine in maniera così brusca.

Il primo settimanale ad aver svelato che ci fossero alcuni problemi tra Paola e Dario è stato “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti. Difatti la rivista ha dedicato un articolo alla coppia con titolo “Sono già ai ferri corti Paola Caruso e Dario Socci” e con una intervista telefonica rilasciata dall’ex bonas di “Avanti un altro!” ove, in merito a questo argomento, risponde in maniera abbastanza vaga e senza sbilanciarsi più di tanto: “È un momento delicato, non me la sento di parlare”.

Va detto che, almeno fino a questo momento, Paola Caruso non ha avuto una vita sentimentale facile. Dopo la fine del suo rapporto con l’imprenditore calabrese Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino che tra l’altro ha dovuto crescere praticamente da sola come più volte annunciato nei salottini di “Pomeriggio Cinque” e “Live – Non è la D’Urso”. La showgirl si è poi impegnata con Moreno Merlo e poi con Dario, ma entrambe le storie sono finite in poco tempo.