Paola Barale e la spiazzante confessione: "Mike Bongiorno? Volevo prenderlo a pugni"

Lunga ed interessante intervista quella concessa al programma di chiacchierate confidenziali “Non disturbare“, condotto da Paola Perego. L’ex valletta e presentatrice Paola Barale ha ripercorso alcune delle tappe più significative della sua carriera, partendo dall’altalenante rapporto con Mike Bongiorno, fino alla scelta di dire addio al mondo dello spettacolo per dedicarsi alla vita privata.

Tra i numerosi quesiti che la presentatrice Paola Perego ha rivolto a Paola Barale, spiccano quelli inerenti al suo rapporto professionale con il Re dei telequiz, Mike Bongiorno. La sua intervista inizia con eloquenti elogi al suo solenne maestro: “Devo molto a Mike, se non fosse stato per lui io non sarei qua. Era un idolo ed io, come altri, ci rapportavamo a lui come con un boss. Mi ha insegnato la professionalità, a stare in uno studio televisivo, mi ha insegnato a essere puntualissima anche se lui non lo era mai”.

Ma Paola Barale, personaggio a cui piace combattere le prepotenze e non subirle, è tornata sull’instabile rapporto professionale con Mike Bongiorno, rimarcando ancora una volta il rigore del suo maestro: “Mike è stato il primo uomo che ho pensato di prendere a pugni (…) Era severo, era un maestro molto severo, erano altri tempi, c’era un pudore diverso, c’erano dei ritmi allucinanti con Mike, si lavorava 25 ore al giorno”.

L’ex valletta di Mike Bongiorno lo ha descritto in maniera abbastanza lusinghiera, non risparmiandogli però qualche ceffone virtuale. La sensazione è che dietro al loro rapporto di lavoro, apparentemente idilliaco e pacifico, ci siano stati alcuni dissapori e una certa incompatibilità caratteriale.

In queste ultime ore i principali siti web di gossip e tv stanno divulgando le ultime dichiarazioni di Paola Barale, fondate sostanzialmente da mere riflessioni sorte a posteriori, sfruttando le sue parole come leva per gettare in pasto ai social il rapporto litigioso con il leggendario Re dei quiz. In realtà, nel corso dell’intervista rilasciata, Paola Barale è sembrata più divertita che rammaricata. Le sue dichiarazioni, in sede di intervista, sono state colloquiali e pacate.