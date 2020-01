Paola Barale, dure parole sui suoi ex compagni: "Mi hanno fatto veramente male"

Tra gli ospiti della scorsa puntata di “Live- Non è la D’Urso“, condotto ovviamente da Barbara D’Urso, è stato possibile assistere all’intervista fatta a Paola Barale. La bella showgirl ha avuto modo di approfondire anche la questione generata qualche tempo prima con Alfonso Signorini, attuale presentatore del “Grande Fratello Vip” e direttore del settimanale “Chi“.

La Barale infatti afferma che la questione aveva una motivazione basata sulla difesa di alcuni principi, ma di base non vi era nulla di personale; così dopo un piccolo confronto nato con il direttore di “Novella 2000” Roberto Alessi, l’intervista è virata su un aspetto di certo più interessante per tanti fan della Barale, ossia sulla sua vita privata, in particolar modo quella amorosa.

La D’Urso ha affondato il colpo sul rapporto avuto con l’ex ballerino e attuale opinionista di “Uomini e Donne“, Gianni Sperti, e con l’attore Raz Degan. A proposito di Sperti, la Barale afferma che all’epoca le cose andavano bene con lui, arrivando persino alla proposta, da parte dell’uomo, di avere un bambino, ma Paola non si sentiva ancora pronta per un passo del genere.

Infatti la Barale afferma: “Lui aveva l’idea di fare un figlio. Ma lavoravo di più io e credo che per fare un figlio siano necessarie diverse garanzie. Ci siamo lasciati dopo, evidentemente quelle garanzie non c’erano… Ero io il capofamiglia“. Tuttavia la showgirl non ha voluto protrarre molto la questione sugli ex amori ed ha preferito chiudere in fretta l’argomento.

Paola di fatto ha concluso l’argomento chiosando: “Entrambi mi hanno fatto veramente male, sono finiti nel mio dimenticatoio“; a quel punto l’intervista è virata sul campo lavorativo. In passato Paola ha avuto non poco successo in qualità di attrice, e in molti si sono chiesti come mai non è più presente come ai vecchi tempi. A seguito della domanda fatta da Giovanni Ciacci, la protagonista dell’intervista afferma che di certo non è una sua decisione, ma pare che al momento non viene ingaggiata da nessuno.