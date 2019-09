Panico per Elisabetta Gregoraci: "Sono sola al buio in mezzo alla statale"

È stata un’autentica odissea per Elisabetta Gregoraci. L’ex compagna di Flavio Briatore ha vissuto in prima persona attimi di paura e smarrimento. La notte scorsa, mentre viaggiava sulla Statale diretta verso Roma, la showgirl è rimasta bloccata in autostrada a causa di un presunto guasto all’automobile.

Un rientro a casa problematico quello di Miss Gregoraci. Dopo un’intensa serata di lavoro a Castel di Sangro, piccolo comune in provincia de L’Aquila, Elisabetta Gregoraci ha avuto una spiacevole quanto complicata peripezia autostradale. Niente di grave per la 38enne calabrese, soltanto spavento, ma per fortuna nessuna conseguenza.

La spiacevole vicenda è stata resa nota dalla stessa Gregoraci, la quale ha minuziosamente documentato il suo dramma con svariate Instagram stories. I suddetti video, seguiti con attenzione e curiosità da oltre 1 milione di followers, hanno calamitato l’attenzione dei cosiddetti instagramers. “Io amo profondamente il mio lavoro, però qualche volta possono capitare degli imprevisti”, ha esordito così la conduttrice di ‘Battiti Live’.

L’ex partner di Mister Briatore si è sfogata con i suoi fan, confidandosi e raccontando i salienti dettagli dell’accaduto: “Questa sera ero a Castel di Sangro per una serata, stavo rientrando su Roma e alle ore 01:48 si ferma la macchina con l’autista che mi era venuto a prendere. A parte lo spavento per il fatto che ci eravamo fermati in mezzo alla statale al buio dove non c’era nessuno, insomma mi sono spaventata”.

Tra le varie ipotesi e supposizioni, avanzate dai suoi seguaci, è emersa quella più probabile e presumibile: l’insufficienza di carburante. Secondo alcuni followers, infatti, Elisabetta Gregoraci potrebbe semplicemente esser rimasta a secco. Secondo altri utenti di Instagram, la sensuale 38enne di Soverato avrebbe seminato panico immotivatamente e senza concreto pericolo, facendo un eccessivo e superfluo allarmismo, sebbene il suo autista fosse presente lì con lei, pronto a chiamare i soccorsi stradali.