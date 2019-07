Pamela Prati, un importante progetto per aiutare le donne: "Trasformerò il mio dolore in qualcosa di buono"

In questi ultimi mesi il nome di Pamela Prati è risuonato in moltissimi programmi televisivi e ha occupato moltissime pagine di riviste, spopolando anche sul web. Il suo mancato matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone, l’ha messa al centro di un’infinita diatriba che, ancora oggi, non sembra essere del tutto chiarita.

L’ex ballerina del Bagaglino, in queste ore, ha scritto un post su Instagram che sembra voler essere un nuovo inizio per lei, dopo tutti questi mesi fatti di dubbi, insinuazioni e falsità con cui ha dovuto fare i conti e cercare di spiegarle ad un pubblico perplesso e disorientato.

Pamela Prati pronta a ripartire dopo lo scandalo Mark Caltagirone

La Prati ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini in questo periodo non facile e anche chi non lo ha fatto, dandole così la possibilità di apprezzare ancora di più le dimostrazioni di affetto ricevute. Apprezza molto – come lei stessa ha scritto – il fatto che in tantissimi hanno rispettato il suo silenzio: “Grazie per aver rispettato il mio silenzio, risultato di un ferita su cui, appena mi sporgevo, veniva buttato del sale”, riferendosi con tutta probabilità, alle varie interviste che ha rilasciato in tv.

Pamela Prati è pronta a rialzarsi e a usare il suo dolore per aiutare altre persone, in particolar modo le donne: “Ho deciso di voler trasformare tutto questo dolore che ho patito ingiustamente, per la follia altrui, in qualcosa di buono per chi è in difficoltà e sto lavorando su questo, mi sono concentrata su questo: trasformare il mio dolore in qualcosa di buono per gli altri, per le donne soprattutto, affinché nessuna soffra più quello che ho sofferto io”, ribadendo ancora una volta che tutto nasce dalla “follia altrui” e confermando nuovamente di essere una vittima in questa vicenda.

Rivela, inoltre, che il suo avvocato Lina Caputo è al suo fianco per aiutarla a concretizzare il suo progetto e come lei, anche altre donne dello spettacolo che definisce “Grandi Amiche“, anche se non rivela chi siano ma promette di farlo al più presto. Insomma, sembra proprio che Pamela Prati stia risorgendo dalle proprie ceneri e che sia pronta per far parlare di nuovo di sé, questa volta per qualcosa di positivo e reale.