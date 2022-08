Pamela Prati, tutti in lacrime per la showgirl: "Siamo devastati"

Ascolta questo articolo

In queste settimane il nostro Paese sta facendo i conti con notizie di cronaca che lasciano sgomenta e incredula la popolazione. Si pensi ad esempio a quanto sta accadendo in queste ore dopo il decesso del noto giornalista e divulgatore scientifico, Piero Angela. L’uomo era seguitissimo da tutti gli italiani e nel corso della sua lunghissima ed onorata carriera ha diretto importanti trasmissione tv dedicate alla conoscenza, come ad esempio SuperQuark.

Il decesso di Piero Angela è stato anche confermato dal figlio Alberto. Ma non soltanto la famiglia Angela è stata colpita in questo periodo da lutti improvvisi, la stessa cosa è accaduta anche a Pamela Prati, la showgirl italiana, che come si ricorderà negli scorsi mesi ha perso un carissimo nipote. Da questa perdita Pamela ne è uscita devastata.

Il ricordo del nipote

“Non ci sono parole per esprimere il mio dolore per la tua perdita. Oggi si è spezzato totalmente il mio cuore, togliendomi completamente il respiro” – così aveva scritto a giugno scorso Pamela Prati sui propri profili social dando la notizia riguardo all’amato nipote Alessio, morto a causa di una forma di cancro.

Alessio era figlio di una delle sorelle di Pamela. “Non è facile reagire a una tale tragedia, ma devo riuscire a farlo per mia sorella. È un modo per dividere il suo dolore con me, lei non può sopportarlo tutto da sola” – così ha dichiarato Pamela in una recente intervista per il settimanale Nuovo, a cui ha raccontato questo difficile periodo.

“Avevi ancora tanto da vivere. Coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Il mio amore ti raggiungerà per l’eternità” – queste erano stare la parole che all’epoca dei fatti la Prati aveva dedicato al nipote tragicamente scomparso. Alessio aveva 40 anni e aveva ancora tutta la vità davanti a sè.