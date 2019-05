Pamela Prati su Instagram: "Sono capace di intendere e volere"

Pamela Prati ormai si sta giustificando in tutti i modi dopo il mancato matrimonio con il suo fantomatico compagno Marco Caltagirone, che doveva celebrarsi ed essere mostrato al pubblico attraverso l’esclusivsa di “Verissimo“. In realtà, grazie ad alcune ricerche fatte da Barbara D’Urso, l’uomo sembra non esistere e le ultime dichiarazioni di Eliana Michelazzo sembrano inchiodare la showgirl.

Nell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, Pamela Prati ha rilasciato una breve intervista, in cui cerca di parlare del suo matrimonio. Le sue parole non sembrano aver convinto il pubblico da Casa, che accusa l’ex primadonna del Bagaglino di essere plagiata dalle sue agenti Eliana e Pamela Perricciolo.

La smentita di Pamela Prati

Su Instagram, la donna ha voluto immediatamente allontanare questa voce sul proprio conto sostenendo che nessuno vuole mettere la parola fine a questa storia perché ci stanno facendo puntate su puntate in televisione che stanno ottenendo ascolti. Aggiunge, inoltre, che lei non è stata assolutamente plagiata e che è capace di intendere e volere.

Successivamente lancia una frecciatina anche agli ex membri della sua agenzia che stanno lanciando delle dure accuse nei suoi confronti e di Eliana: “E ripeto ogni giorno capisco sempre di più che l’amicizia viene espressa solo per i like o per i cachet. Per tutti gli altri che ho visto un paio di volte perché nella stessa agenzia, sinceramente non vi vedevo così terrorizzate, anzi!”.

L’agenzia che cita nelle sue storie di Instagram è la “Aicos management group“, che organizza eventi per i vip. Come riportano sul proprio sito, ognuno di noi può candidarsi con loro, entrando subito nel campo degli “influencer” e pubblicizzando borse e gioielli sui loro social.

Nelle successive storie invece afferma che il profilo di tale Marck Caltagirone è un fake e che è stato denunciato ai Carabinieri. La situazione al momento sembra surreale, anche se la verità pare che stia finalmente venendo a galla. Infatti, nella prossima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, Eliana ha fatto delle dichiarazioni molto importanti sia sulla Prati che su Caltagirone, rivelando di non aver mai visto l’imprenditore.