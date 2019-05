Pamela Prati smentisce i rumors sull’annullamento delle nozze

Il matrimonio della showgirl Pamela Prati con l’imprenditore romano Marco – Mark – Caltagirone continua a tenere banco e a catalizzare l’attenzione del gossip nazionale, così come quella di giornali, siti e social network, dove nelle ultime ore è circolata la notizia dell’annullamento delle nozze dell’anno.

La telefonata di Marco Caltagirone nel corso dell’ultima puntata di “Live-Non è la d’Urso” non è bastata a placare i dubbi non solo delle malelingue del gossip, ma anche di buona parte dell’opinione pubblica, che manifesta un sentimento sempre più negativo nei confronti di una vicenda che è stata perfino oggetto di interpellanza parlamentare.

Pamela Prati conferma il matrimonio con Marco Caltagirone

Nelle ultime ore i siti di gossip hanno rilanciato la notizia, data per prima dal sito “BitchyF.it“, dell’annullamento delle nozze della Prati, a causa del pressing mediatico che si è scatenato sulle nozze dell’anno, procurando un grande stress e problemi cardiaci alla stessa Pamela Prati. La notizia, però, è stata prontamente smentita dalla stessa showgirl, che ha deciso di rompere il silenzio degli ultimi giorni.

L’ex protagonista del Bagaglino ha chiarito in una recente Instagram Story di non aver mai annullato le nozze, cofermando quindi il tanto atteso appuntamento dell’8 maggio, la cui esclusiva è stata data al programma condotto da Silvia Toffanin, “Verissimo“. Pamela ha precisato che: “Io non uso molto i social ma vi pregherei di non dare retta ad ogni notizia che esce sul mio conto” – quindi ha aggiunto – “Se voglio dare un annuncio io lo do su questa mia pagina ufficiale o mettendoci la faccia in tv“.

Nel corso dell’ultima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, la manager della Prati ha rivelato che la location del matrimonio è stata cambiata – sembra sia saltato l’accordo con la proprietà a causa del pressing mediatico dietro questa vicenda – anche se la data del matrimonio rimane conferamata. Dunque non ci resta che aspettare l’8 maggio e vedere le riprese che saranno mandate in onda da “Verissimo”.