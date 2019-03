Pamela Prati si sposerà a fine marzo con Marco Caltagirone

Pamela Prati sta per coronare il sogno della sua vita: tra poco meno di un mese si sposerà a Roma con Marco Caltagirone, imprenditore edile più giovane di lei di 7 anni. L’ex ballerina nonché storica primadonna di diversi spettacoli teatrali e televisivi della compagnia del Bagaglino, all’alba dei 60 anni ha deciso di convolare a nozze con l’uomo per il quale ha letteralmente perso la testa. Lui, nato nella capitale ma trasferitosi negli Usa all’età di vent’anni, è considerato un imprenditore di successo.

Dopo una brillante carriera, la svolta è arrivata con la costruzione di alcuni oleodotti in Libia, ma soprattutto con l’apertura di diversi cantieri per la realizzazione di ospedali e centri commerciali in Corsica e in Cina. Da autentico giramondo, negli ultimi anni ha lavorato molto in Albania, dove qualche mese fa è stato premiato come miglior imprenditore italiano del paese balcanico. I suoi futuri progetti guardano invece al Canada e al Giappone, dove sarà chiamato a sviluppare dei nuovi quartieri residenziali.

Proprio in ragione dei suoi prossimi impegni, la soubrette ha preannunciato che molto probabilmente non avranno modo di vivere insieme in Italia. Come confessato al settimanale Chi, dopo aver preso in affidamento due bambini, almeno inizialmente vivranno tra Francia e Stati Uniti.

Come poi aggiunto al settimanale di Alfonso Signorini, “lui è un uomo fantastico in tutto e io mi commuovo nel parlarne perché la vita mi ha dato la cosa più bella in assoluto. Ci siamo conosciuti otto mesi fa e questo è il compleanno più bello della mia vita, perché io ora posso e voglio vivermi la famiglia che ho sempre desiderato”.

L’ex spalla di Pippo Franco durante l’avventura del Bagaglino, ha poi svelato che alla cerimonia di nozze parteciperanno un centinaio di persone. Non mancheranno i colleghi con i quali ha collaborato nella sua lunga carriera lavorativa, mentre tra i vip figureranno tra gli altri Simona Ventura e Mara Venier.