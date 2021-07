Pamela Prati si candida per il GF Vip: "C’è un forte desiderio del pubblico di rivedermi"

Nelle ultime settimane noti siti e settimanali di gossip, come per esempio “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, ha smentito una possibile presenza di Pamela Prati nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Per Pamela Prati non si tratterebbe della sua prima avventura nella casa più spiata d’Italia, siccome ha già preso parte della trasmissione durante la prima edizione condotta da Ilary Blasi insieme ad Alfonso Signorini. L’ex primadonna del “Bagaglino” però viene squalificata dagli autori per continue violazioni al regolamento del “Grande Fratello”, venendo poi ricordata per aver esclamato la frase: “Chiamatemi un taxi, ok?” subito dopo il verdetto.

Pamela Prati si autocandida per il “GF Vip”

Il caso di Mark Caltagirone sembra aver definitivamente macchiato la propria carriera televisiva di Pamela Prati. Ai tempi, insieme alle sue agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, hanno creato ad hoc questo matrimonio concedendo decine di interviste spesso a pagamento con il solo scopo di far parlare di loro. Addirittura avevano vendute, per una cifra molto importante, l’esclusiva del matrimonio a “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin.

Dopo la scoperta della sua non esistenza sul fantomatico imprenditore sono nate canzoni e libri, ottenendo però solamente critiche e poco altro. Ora la Prati, intervistata dal settimanale “Nuovo” fa capire di volersi rimettere nuovamente e il “GF Vip” può essere l’ambiente giusto per farlo: “C’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa”.

Nelle ultime edizioni abbiamo visto molti volti riciclati rientrare nella casa, come Valeria Marini e Cristiano Malgioglio, ma al momento il nome di Pamela Prati, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbe stare nella lista di Alfonso Signorini per essere una delle concorrenti della sesta edizione.