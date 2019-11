Pamela Prati senza reggiseno: lo scatto che sta facendo discutere

Libera di apparire come vuole, senza essere giudicata. Questo sarebbe il modus pensandi dell’ex showgirl Pamela Prati, finita nuovamente nella gogna mediatica a causa di una foto fin troppo hot. La 61enne originaria di Sassari, dopo il famigerato scandalo inerente le nozze fantasma con Mark Caltagirone, è tornata a catalizzare l’attenzione pubblica e, questa volta, non l’ha fatto con delle disonorevoli fandonie, bensì con il proprio corpo. Per l’esattezza, con il seno.

Manca poco per la censura. Mediante un nuovo scatto fotografico, pubblicato sulla sua seguitissima pagina di Instagram, l’ex star del Teatro Bagaglino si è palesata ai suoi 280 mila followers senza reggiseno, con sguardo ammiccante e lievemente di spalle. L’effetto “vedo non vedo” della foto ha generato una valanga di visualizzazioni sulla sua pagina.

Com’era immaginabile, trattandosi di una donna matura che ha superato “gli anta”, la sfrontata Pamela Prati ha suscitato in rete numerose polemiche. Secondo gli internauti più maliziosi, l’effetto sexy suggerito dalla foto incriminata non sarebbe frutto del caso: l’ex soubrette degli anni ’80 avrebbe precisi obiettivi, specifiche intenzioni e finalità.

Il popolo del web non ha alcun dubbio: Pamela Prati starebbe cercando di tornare al centro del gossip, sfruttando al massimo i propri canali social e facendo parlare di sé. I puristi della rete, non apprezzando la sua immagine provocante, hanno colto l’occasione per punzecchiare l’ex promessa sposa di Mark Caltagirone, inondando il suo profilo di Instagram con pesanti critiche.

Giudizi offensivi che hanno portato Pamela Prati – o chi per lei – a disattivare i commenti, al fine di scoraggiare gli utenti più crudeli dal pubblicare infamie. Sebbene il presunto nudo artistico di Pamela Prati sia destinato ad esser oggetto di inarrestabili polemiche, lo scatto incriminato è riuscito ugualmente a catalizzare l’attenzione degli utenti di Instagram, ottenendo ben 1.626 like nel giro di pochi giorni.