Pamela Prati rompe il silenzio: il messaggio per la sua agente Pamela Perricciolo

Cosa ne pensa l’autore

Gloria La Barbera - Che Pamela Prati non abbia preso con il sorriso l'incontenibile baraonda mediatica attorno alla sua sfera privata, questo è ormai assodato. Personalmente ritengo che l'ex soubrette, preoccupata per la sua reputazione e per quella delle sue due manager, stia cercando in tutti i modi di non dar adito ai rumors, postando sviolinate sui social network, volte a provocare gli haters.