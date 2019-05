Pamela Prati rompe il silenzio e ringrazia i suoi numerosi follower su Instagram: "Grazie di cuore!"

Pamela Prati, dopo aver raccontato la sua verità ai microfoni di Silvia Toffanin nella trasmissione Verissimo di sabato 25 maggio, aveva deciso di ritirarsi in silenzio non apparendo più in televisione, sui giornali e nemmeno sui social network. Sembra però che, nelle scorse ore, la showgirl del “Bagaglino” sia tornata a parlare ringraziando tutti coloro i quali continuano a sostenerla in questa annosa vicenda.

Un trio che continua a far discutere ancora adesso e soprattutto dopo che Pamela Prati ha deciso di svuotare il sacco e raccontare la sua verità sull’ormai famoso Mark Caltagirone. Davanti ad una Silvia Toffanin incredula e ai telespettatori basiti, la Prati, aveva rivelato che il suo futuro sposo in effetti non esisteva ma lei sperava ancora il contrario.

Purtroppo però la sua versione non ha convinto molto e più di qualcuno ha visto, nelle sue lacrime, solamente l’ennesima sceneggiata di questo teatrino messo in piedi solamente per far parlare di sè. Nonostante le polemiche e le critiche delle settimane scorse, Pamela Prati è ritornata su Instagram e ha scritto: “Grazie, grazie davvero, grazie di cuore a tutti voi che in questo mio momento drammatico, con le vostre manifestazioni d’affetto mi date un abbraccio di conforto e comprensione e affetto. Ed è di comprensione e affetto che ora più che mai ho bisogno”.

La showgirl ha altresì voluto pubblicare alcuni messaggi che le sono arrivati da parte dei suoi numerosi fan in segno di solidarietà dimostrando che, nonostante tutto, c’è chi crede alla sua verità. Purtroppo però c’è anche chi ha avuto a che vedere con l’Aicos Management che continua a puntare il dito contro la showgirl mentre considera la Perricciolo la più sincera di tutte.

E’ stata lei infatti ad ammettere, senza tanti preamboli, che la Prati avrebbe numerosi problemi economici dovuti purtroppo al vizio del gioco sottolineando altresì che il teatrino mediatico organizzato è stato un gioco e non ci sarebbero colpe legali: “Io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai. Eliana prende 7000 euro a puntata dalla d’Urso, io non voglio né soldi né la tv” ha infatti rivelato Pamela Perricciolo.