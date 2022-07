Pamela Prati ritorna a parlare di Mark Caltagirone: "È stata una truffa crudele, ho subito una violenza gravissima"

Ascolta questo articolo

Per mesi Pamela Prati ha conquistato il piccolo schermo parlando della sua presunta storia d’amore con Mark Caltagirone, un sedicente imprenditore italo albanese. La showgirl, oltre a conquistare svariate ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso, aveva addirittura venduto i diritti del suo matrimonio a Silvia Toffanin per il suo “Verissimo“.

Dopo alcune scoperte condotte dal sito “Dagospia” e dalla D’Urso, si viene poi a scoprire che Mark Caltagirone, ed i presunti figli adottati con lui, non sono mai esistiti. Qui la Prati inizia a cadere in una sorte di dimenticatoio televisivo, provando però a dare sfogo alla sua arte scrivendo un libro e alcuni brani musicali.

L’ultima intervista di Pamela Prati

Durante una lunga chiacchierata rilasciata al sito del “Corriere della sera“, Pamela Prati oltre a parlare della sua carriera e di come ha esordito sul piccolo schermo, dice la sua su Mark Caltagirone e fa una sorta di paragone con il pallavolista Roberto Cazzaniga.

“Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me” rivela con una certa delusione Pamela Prati che poi aggiunge in merito: “Però vede che anche adesso sembra quasi mi debba giustificare? Nessuno ha chiesto conto a Roberto Cazzaniga, il pallavolista che ha subito una truffa simile. Per lui solo solidarietà e affetto: peraltro sacrosanti. Quello che mi dispiace è che tutti hanno pensato ci abbia guadagnato qualcosa, eppure da quando è successo io non ho più lavorato. Ho subito una violenza gravissima e francamente non posso che andare a testa alta per essere sopravvissuta”.

Roberto Cazzaniga ha fatto discutere per aver avuto una relazione di 13 anni a distanza con una brasiliana mai esistita che però rubava dai social foto ritraenti una nota modella realmente esistente. Da questa truffa il pallavolista, fra il 2008 e il 2021, avrebbe perso una cifra intorno ai 600 mila euro.